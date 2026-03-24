Conversation: Польза витамина С явно преувеличена, а передозировка даже опасна

Витамин C давно настойчиво рекомендуют как работающее средство от простуды, сердечно-сосудистых проблем, а порой звучат и уверения о его пользе в борьбе с онкологическими патологиями. Но последние исследования заставляют прийти к выводу, что в реальности его эффективность намного скромнее, сообщает портал The Conversation.Аскорбиновая кислота (витамин C), несомненно, нужен организму. Основа его действия - функция антиоксиданта, также он способствует ускорению заживления ран, участвует в синтезе коллагена и помогает в усваивании железа. Дефицит этого соединения приводит к цинге — тяжелому состоянию, при котором разрушению подвержены ткани и кровеносные сосуды.Человеческий организм сам не может синтезировать этот витамин, он должен поступать с пищей, в первую очередь, это овощи, ягоды, фрукты и соки. То вещество, что предлагается в формате добавок, химически идентично тому, что содержат в продукты. Вот только в пище оно действует в «команде» с клетчаткой, флавоноидами и другими веществами, которые усиливают эффект друг друга.Недавно проведённый метаанализ ряда исследований на эту тему показал, что постоянный прием витамина C не способен снижать рисков простуды. Он лишь немного сокращает продолжительность болезни и ослабляет симптомы, и то при высоких дозах — свыше 1 000 мг в день. Но когда принимать витамин начинают уже после начала выраженных симптомов, особого эффекта не наблюдается.По поводу сердечно-сосудистых заболеваний картина та же. Прием витамина C не уменьшает рисков инфаркта, инсульта или стенокардии. Равно как не имеет позитивного влияния на течение онкологии. Отмечено лишь слабое снижение давления, в пределах статистической погрешности.При этом авторы работы напоминают о вреде излишеств. Рекомендуемая взрослым суточная норма - около 45 мг, это эквивалент одного стакана апельсинового сока. Верхняя планка безопасности — 2 000 мг в день. При передозировке часто наступает диарея, тошнота, появляются боли в животе, есть и повышенный риск формирования камней в почках.Большинству людей добавки не требуются. Сбалансированный рацион — с цитрусовыми, ягодами, зеленью и овощами — полностью удовлетворяет потребности организма.

