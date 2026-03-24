Учёные выяснили, почему по утрам мы чувствуем себя счастливее

Психическое здоровье и ощущение благополучия напрямую зависят от времени суток. Психологи Университетского колледжа Лондона выяснили, что люди чувствуют себя наиболее счастливыми и удовлетворёнными жизнью именно в утренние часы, тогда как пик тревоги, депрессии и одиночества приходится на время около полуночи.В исследовании приняли участие почти 50 тысяч человек. В течение двух лет учёные следили за тем, как меняется их психологическое состояние в разное время дня, в разные дни недели и времена года.Результаты получились очень наглядными. Так, утром наблюдались самые низкие показатели тревоги и депрессии. Максимальный уровень счастья, удовлетворённости жизнью и ощущения, что жизнь идёт правильно. Днём настроение постепенно идёт на спад, а ближе к полуночи все показатели достигают минимума. Именно в это время мы чувствуем себя хуже всего — более одинокими, тревожными и несчастными.Учёные заметили, что в выходные дни наше настроение ведёт себя иначе. Счастье и удовлетворённость жизнью в субботу и воскресенье утром резко взлетают, к середине дня падают, к вечеру снова немного подрастают, а к ночи опять идут на спад.А вот во вторник и среду утром люди чувствуют себя более подавленными, чем в другие дни. Вероятно, сказывается «рабочее напряжение» середины недели.Но больше всего на наше состояние влияет не время суток, а время года. Лето оказалось безоговорочным лидером по всем показателям: летом мы счастливее, спокойнее и реже чувствуем себя одинокими. Зима, наоборот, хуже всего сказывается на психике.

