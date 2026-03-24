Врач объяснил, почему не удается похудеть даже на строгих диетах
Порой, сообщает "МК в Волгограде", дело заключается не только в физической активности или жесткой диете. Важную роль, по словам специалиста, играет также микробиом кишечника. Без налаженного взаимодействия нашего организма с безвредными бактериями добиться правильного обмена веществ вряд ли получится. В частности, нужен баланс между такими группами бактерий, как Firmicutes и Bacteroidetes.
А восстановление микробиома – это сложная и практически незаметная работа. Чтобы добиться баланса, отмечает врач, в рацион следует включать больше растительных волокон и фитонутриентов. Кроме того, помогут и пробиотические комплексы, содержащие живые культуры бактерий.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий