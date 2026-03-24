Врач объяснил, почему не удается похудеть даже на строгих диетах

С потеплением многие люди стараются поскорее привести себя в форму после длительного зимнего периода: занимаются спортом, больше двигаются и выбирают более здоровую и легкую пищу. Но даже при жестких ограничениях в еде далеко не всегда получается сбросить лишние килограммы. Почему так происходит, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.Порой, сообщает "МК в Волгограде", дело заключается не только в физической активности или жесткой диете. Важную роль, по словам специалиста, играет также микробиом кишечника. Без налаженного взаимодействия нашего организма с безвредными бактериями добиться правильного обмена веществ вряд ли получится. В частности, нужен баланс между такими группами бактерий, как Firmicutes и Bacteroidetes.А восстановление микробиома – это сложная и практически незаметная работа. Чтобы добиться баланса, отмечает врач, в рацион следует включать больше растительных волокон и фитонутриентов. Кроме того, помогут и пробиотические комплексы, содержащие живые культуры бактерий.

