Российская вакцина от аллергии на березу может стать доступной в 2027 году

Разработанная учеными ФМБА вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы может стать доступна для пациентов в следующем году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов."В прошлом году мы столкнулись с отсутствием в аптеках французского препарата "Сталораль", предназначенного для лечения аллергии на пыльцу березы. Такие ситуации ставят наших граждан в зависимое положение", - отметил депутат.Он напомнил, что разработанная в ФМБА отечественная вакцина на аллергены пыльцы березы и связанные с ними некоторые другие аллергены успешно прошла клинические исследования. Препарат назвали "Аллергарда", основной этап исследований был завершен в конце 2025 года."Результаты впечатлили. В 25% случаев у пациентов с прививкой "Аллергарда" полностью отсутствовали симптомы, а большинство провело сезон цветения в целом заметно легче", - отметил депутат.Он напомнил, что сейчас единственный доступный способ борьбы с аллергией - аллерген-специфическая иммунотерапия. Пациенту по определенной схеме вводят в течение длительного времени микродозы аллергена, постепенно "приучая" к ним организм. Полный курс лечения занимал около трех лет.Новая вакцина более эффективна и удобна в применении: по разработанной схеме в зимнее время пациент получает пять инъекций, и при необходимости курс повторяется в следующем году."Уже в конце 2026 года вакцина может получить постоянную регистрацию и в 2027 году войти в оборот. Это значит, что уже к следующему сезону цветения препарат будет доступен для пациентов старше 18 лет", - заключил Сергей Леонов.

