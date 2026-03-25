MP: Найдена замена ежедневных инъекций инсулина для диабетиков
Идею перорального инсулина обсуждают более сотни лет, но до сих пор она не была реализована. Основной проблемой оставалось, что ферменты пищеварительного тракта успевают разрушать инсулин до его попадания в кровь, тогда как кишечник не может эффективно его всасывать. В итоге пациенты с этим диагнозом вынуждены ежедневно делать уколы.
Командой под руководством доцента Синго Ито предложена идея использования специального циклического пептида DNP, способного просачиваться через стенку тонкого кишечника и транспортировать молекулы инсулина.
Исследователями разработаны два подхода. Первый предполагает смешивание модифицированного пептида с инсулином, который был стабилизирован цинком. Эксперименты на моделях диабета у мышей показали: приём внутрь подобного состава давал быстрое снижение уровня сахара в крови до нормы и обеспечивал поддержание его при ежедневном применении.
Во втором случае ученые химическим образом «сшили» пептид и инсулин в одну молекулу. Эффективность метода подтвердилась: пептид реально помог гормону проникать через кишечный барьер.
Одним из главных смнусов перорального инсулина раньше была необходимость крайне высоких доз — в десятки раз больше, чем при инъекциях. При новом подходе стало возможным серьёзно снизить это значение. Биодоступность выразилась показателем 33–41% в сравнении с подкожным введением, это эксперты считают высоким показателем для аналогичных систем.
Технология ещё нуждается в доработке. В планах учёных - испытания на более крупных животных и моделях, максимально близких к человеческому кишечнику. Если результаты найдут подтверждение, это может стать шагом к появлению удобной альтернативы инъекциям при улучшении качества жизни пациентов с диабетом.
