MP: Найдена замена ежедневных инъекций инсулина для диабетиков

Учеными из Университета Кумамото разработана новая методика доставки инсулина через кишечник, что сделает возможным его прием в виде таблеток.Идею перорального инсулина обсуждают более сотни лет, но до сих пор она не была реализована. Основной проблемой оставалось, что ферменты пищеварительного тракта успевают разрушать инсулин до его попадания в кровь, тогда как кишечник не может эффективно его всасывать. В итоге пациенты с этим диагнозом вынуждены ежедневно делать уколы.Командой под руководством доцента Синго Ито предложена идея использования специального циклического пептида DNP, способного просачиваться через стенку тонкого кишечника и транспортировать молекулы инсулина.Исследователями разработаны два подхода. Первый предполагает смешивание модифицированного пептида с инсулином, который был стабилизирован цинком. Эксперименты на моделях диабета у мышей показали: приём внутрь подобного состава давал быстрое снижение уровня сахара в крови до нормы и обеспечивал поддержание его при ежедневном применении.Во втором случае ученые химическим образом «сшили» пептид и инсулин в одну молекулу. Эффективность метода подтвердилась: пептид реально помог гормону проникать через кишечный барьер.Одним из главных смнусов перорального инсулина раньше была необходимость крайне высоких доз — в десятки раз больше, чем при инъекциях. При новом подходе стало возможным серьёзно снизить это значение. Биодоступность выразилась показателем 33–41% в сравнении с подкожным введением, это эксперты считают высоким показателем для аналогичных систем.Технология ещё нуждается в доработке. В планах учёных - испытания на более крупных животных и моделях, максимально близких к человеческому кишечнику. Если результаты найдут подтверждение, это может стать шагом к появлению удобной альтернативы инъекциям при улучшении качества жизни пациентов с диабетом.

