Врач предупредила о главных ошибках перед визитом к стоматологу
По словам специалистки, одна из самых частых ошибок — прием обезболивающих препаратов «на всякий случай» перед визитом.
«Обезболивающие могут временно снять симптомы, но они смазывают клиническую картину и мешают точно определить источник боли», — объяснила врач.
Еще одной распространенной ошибкой Кудзиева назвала самостоятельный прием антибиотиков. Она подчеркнула: антибактериальные препараты без назначения врача не устраняют причину зубной боли, зато могут привести к устойчивости бактерий, что усложнит дальнейшее лечение.
Врач добавила, что опасно также стараться терпеть боль до последнего.
«Зубная боль редко проходит сама по себе — чаще всего это сигнал воспаления, которое со временем только усиливается», — рассказала Кудзиева.
Также врач призвала не пытаться замаскировать симптомы перед визитом к стоматологу, например, с помощью полосканий, антисептиков или народных средств. Такие меры могут временно уменьшить проявления проблемы, но не устраняют причину и иногда затрудняют постановку точного диагноза, заверила стоматолог.
