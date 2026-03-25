Врач предупредила о главных ошибках перед визитом к стоматологу

Стоматолог-терапевт, главный врач ГК «Атрибьют» Тамара Кудзиева перечислила главные ошибки, которые люди совершают перед визитом к стоматологу.По словам специалистки, одна из самых частых ошибок — прием обезболивающих препаратов «на всякий случай» перед визитом.«Обезболивающие могут временно снять симптомы, но они смазывают клиническую картину и мешают точно определить источник боли», — объяснила врач.Еще одной распространенной ошибкой Кудзиева назвала самостоятельный прием антибиотиков. Она подчеркнула: антибактериальные препараты без назначения врача не устраняют причину зубной боли, зато могут привести к устойчивости бактерий, что усложнит дальнейшее лечение.Врач добавила, что опасно также стараться терпеть боль до последнего.«Зубная боль редко проходит сама по себе — чаще всего это сигнал воспаления, которое со временем только усиливается», — рассказала Кудзиева.Также врач призвала не пытаться замаскировать симптомы перед визитом к стоматологу, например, с помощью полосканий, антисептиков или народных средств. Такие меры могут временно уменьшить проявления проблемы, но не устраняют причину и иногда затрудняют постановку точного диагноза, заверила стоматолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки