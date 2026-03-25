Daily Mirror: Озвучена причина плохого самочувствия после утреннего кофе

Кофе сразу после пробуждения нередко провоцирует ухудшение самочувствия, если человек совершает одну типичную ошибку. Когда до чашечки бодрящего напитка мы не выпиваем стакан воды, это приводит к усилению обезвоживания и нарушает естественные гормональные процессы, ответственные за пробуждение организма.Если начинать утро с чашки кофе, не восполнив предварительно потерю жидкости после сна, можно спровоцировать головную боль, слабость и ощущение усталости. Эксперт объяснила, что утром в организме растёт уровень гормона кортизол, помогающий выйти из состояния сна. Кофеин, что поступает в этот момент, нарушает работу данного механизма.Натери советует поначалу выпить стакан воды, восстанавливая водный баланс, а за кофе приниматься примерно через 60-90 минут. Это даст время гормональной системе стабилизироваться, так что кофеин будет действовать мягче, но столь же эффективно.Второй негативный фактор утреннего ритуала - сладкий завтрак. Он часто вызывает резкие колебания концентрации сахара в крови, тогда как тренировки натощак могут привести к уменьшению запасов глюкозы и резкой стрессовой реакции организма.Не стоит сразу после пробуждения проверять электронную почту или соцсети. Это тоже вызывает ранний выброс гормона дофамина, повышая риски когнитивного переутомления. Утро лучше начинать неспешно, рекомендует доктор.

