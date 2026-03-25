Нефро-Лига: контроль состояния почек обязателен при диабете

До 40% пациентов с сахарным диабетом 2 типа сталкиваются с поражением почек, однако многие узнают об этом слишком поздно. К таким выводам пришли эксперты по итогам опроса, проведенного общественной организацией Нефро-Лига в преддверии Всемирного дня нефролога. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Хроническая болезнь почек (ХБП) часто развивается на фоне диабета и долгое время протекает бессимптомно. В итоге пациенты обращаются за помощью уже на поздних стадиях, когда требуется диализ или трансплантация.Опрос показал серьезные пробелы в информированности. Так, 77% респондентов сообщили, что при постановке диагноза диабета врач не говорил им о риске поражения почек. При этом 58% ищут информацию самостоятельно, и лишь 5% получают подробные разъяснения от специалистов.Проблемы наблюдаются и с диагностикой. Более половины опрошенных (53%) не проходят регулярный анализ на альбуминурию или не знают о нем. Между тем именно этот тест считается основным методом раннего выявления поражения почек. Основными причинами отказа от обследований пациенты называли отсутствие симптомов и недостаток информации.Серьезной проблемой остается и финансовая нагрузка. О ней сообщили 68% участников. Почти 70% сталкиваются с трудностями при получении лекарств и вынуждены частично оплачивать лечение самостоятельно. Среди других трудностей — строгие диеты, усталость и сложные схемы терапии.Кроме того, 64% пациентов наблюдаются сразу у нескольких специалистов без единого координатора лечения. Только 13% отметили, что у них есть врач, который помогает выстроить комплексный план терапии.«Люди с диабетом и ХБП нередко узнают о рисках слишком поздно, а затем остаются один на один с тревогой и расходами», — отметила председатель правления «Нефро-Лиги» Галина Горецкая.Главный внештатный нефролог Минздрава России Евгений Шилов подчеркнул, что контроль состояния почек должен быть таким же обязательным, как контроль сахара. «Анализ на альбуминурию позволяет выявить проблему на ранней стадии и своевременно начать лечение», — сказал он.По словам заведующей отделением диабетической болезни почек НМИЦ эндокринологии Минара Шамхалова, ключевую роль играет согласованная работа врачей разных специальностей.«Когда пациент вынужден сам координировать лечение, снижается приверженность терапии», — отметила врач.Эксперты сходятся во мнении, что улучшение информированности, внедрение регулярных обследований и выстраивание понятного маршрута медицинской помощи помогут выявлять заболевание на ранних стадиях и снижать риск тяжёлых осложнений.

