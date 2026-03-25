Раскрыта лучшая повседневная привычка для защиты от деменции

Невролог Давид Перес Мартинес утверждает, что 40 процентов случаев деменции можно предотвратить или отсрочить. В разговоре с изданием Infosalus он раскрыл лучшую повседневную привычку для защиты от заболевания.По словам Мартинеса, профилактика деменции подразумевает комплексный подход, но если бы ему пришлось выбирать только одну меру, он бы остановился на физических упражнениях. Причем речь идет не об изнуряющих тренировках в спортзале, а о повседневной активности, подчеркнул доктор.«Мы знаем, что простое увеличение уровня физической активности полезно для здоровья нашего мозга. Участие в повседневных домашних делах, таких как вынос мусора, подметание и мытье полов, а также стирка белья, уже обеспечивает защиту», — пояснил он. Дело в том, что благодаря физическим упражнениям происходит образование новых нейронов, особенно в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение, добавил врач.

