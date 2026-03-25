Что нельзя есть при болезнях сердца?
Известный специалист в области питания рассказала в интервью что нельзя есть при болезнях сердца, в том числе объяснив, почему сердечникам нужно строго контролировать количество поедаемой соли.
«Соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку», - отметила Королева, беседуя с «Моской 24».
Медик посоветовала при слабом сердце не есть соленую квашеную капусту, любую соленую рыбу и икру, а также маринованные огурцы, помидоры или грибы.
Еще один тип продуктов, которые лучше не есть при болезнях сердца, – это источники трансжиров. В первую очередь Королева порекомендовала исключить колбасу и сосиски.
В целом людям с больным сердцем нужно отказаться от еды, подвергающейся ультраобработке, – это практически люба пища, готовая к употреблению без предварительной готовки или же требующие разогрева полуфабрикаты. Также сердечникам вредны готовые сладости, жареные продукты
«Такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза»,- предупредила врач.
Дополнительно Маргарита Королева проинформировала, что а состоянии сердечнососудистой системы негативно сказываются обильные приемы пищи и тяжелые блюда, употребляемые поздним вечером.
