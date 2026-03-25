Для людей с больным сердцем одним из пищевых врагов является соль, констатировала диетолог Маргарита Королева.Известный специалист в области питания рассказала в интервью что нельзя есть при болезнях сердца, в том числе объяснив, почему сердечникам нужно строго контролировать количество поедаемой соли.«Соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку», - отметила Королева, беседуя с «Моской 24».Медик посоветовала при слабом сердце не есть соленую квашеную капусту, любую соленую рыбу и икру, а также маринованные огурцы, помидоры или грибы.Еще один тип продуктов, которые лучше не есть при болезнях сердца, – это источники трансжиров. В первую очередь Королева порекомендовала исключить колбасу и сосиски.В целом людям с больным сердцем нужно отказаться от еды, подвергающейся ультраобработке, – это практически люба пища, готовая к употреблению без предварительной готовки или же требующие разогрева полуфабрикаты. Также сердечникам вредны готовые сладости, жареные продукты«Такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза»,- предупредила врач.Дополнительно Маргарита Королева проинформировала, что а состоянии сердечнососудистой системы негативно сказываются обильные приемы пищи и тяжелые блюда, употребляемые поздним вечером.

