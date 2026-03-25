Россиян предупредили о вреде жесткой диеты при гастрите

Диета при гастрите может навредить здоровью, заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.По словам врача, вне обострения гастрита не нужно соблюдать жесткую диету. Напротив, человек с этим заболеванием должен питаться разнообразно и полноценно. Ограничить стоит лишь продукты, вызывающие индивидуальный дискомфорт, подчеркнула доктор.Вне обострения гастрита необходимо питаться три-четыре раза в день, не переедать и тщательно пережевывать пищу, добавила Тарасова.«В период обострения, когда есть боль, тошнота и тяжесть, назначается щадящее питание. Исключается жареное, острое, кислое, очень горячее и холодное. Пища должна быть теплой, протертой, приготовленной на пару или отварной», — заключила специалистка.

