Россиян предупредили о вреде жесткой диеты при гастрите
По словам врача, вне обострения гастрита не нужно соблюдать жесткую диету. Напротив, человек с этим заболеванием должен питаться разнообразно и полноценно. Ограничить стоит лишь продукты, вызывающие индивидуальный дискомфорт, подчеркнула доктор.
Вне обострения гастрита необходимо питаться три-четыре раза в день, не переедать и тщательно пережевывать пищу, добавила Тарасова.
«В период обострения, когда есть боль, тошнота и тяжесть, назначается щадящее питание. Исключается жареное, острое, кислое, очень горячее и холодное. Пища должна быть теплой, протертой, приготовленной на пару или отварной», — заключила специалистка.
