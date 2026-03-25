Жирные и сладкие продукты могут разрушить здоровье поджелудочной

Российские врачи Сергей Вялов и Ольга Швейкина рассказали о продуктах с разрушительным для поджелудочной железы эффектом.По словам гепатолога Сергея Вялова, на здоровье поджелудочной негативно сказывается необходимость перерабатывать большое количество жирной пищи в виде наваристых бульонов или жареного жирного мяса. Кроме того, не нужно есть много жирных продуктов, являющихся полезными: например, авокадо или орехов.В свою очередь, гастроэнтеролог Ольга Швейкина отметила, что разрушать поджелудочную могут также сладкие и копченые продукты. Из рациона людей с хроническим панкреатитом они должны быть исключены. Но даже если с пищеварением нет никаких проблем, такие продукты не должны употребляться на постоянной основе.Гепатолог Вялов уточнил, по каким симптомам узнаются проблемы с поджелудочной:«Нарушение в работе органа выдают боли опоясывающего характера, тошнота, дискомфорт после употребления жирного».Специалист посоветовал обращаться к врачу при недомогании, не прибегая к приему ферментов. Эти средства не устранят имеющегося воспаления, а без своевременной терапии пострадавшая железа может просто разрушиться.

