Жирные и сладкие продукты могут разрушить здоровье поджелудочной
По словам гепатолога Сергея Вялова, на здоровье поджелудочной негативно сказывается необходимость перерабатывать большое количество жирной пищи в виде наваристых бульонов или жареного жирного мяса. Кроме того, не нужно есть много жирных продуктов, являющихся полезными: например, авокадо или орехов.
В свою очередь, гастроэнтеролог Ольга Швейкина отметила, что разрушать поджелудочную могут также сладкие и копченые продукты. Из рациона людей с хроническим панкреатитом они должны быть исключены. Но даже если с пищеварением нет никаких проблем, такие продукты не должны употребляться на постоянной основе.
Гепатолог Вялов уточнил, по каким симптомам узнаются проблемы с поджелудочной:
«Нарушение в работе органа выдают боли опоясывающего характера, тошнота, дискомфорт после употребления жирного».
Специалист посоветовал обращаться к врачу при недомогании, не прибегая к приему ферментов. Эти средства не устранят имеющегося воспаления, а без своевременной терапии пострадавшая железа может просто разрушиться.
