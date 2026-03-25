Состав как у ракетного топлива: какие грибы опасно есть даже после варки – отвечает миколог

Миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров рассказал, какие грибы уже можно собирать в лесу с апреля и как не нарваться на отравление.Эксперт посоветовал не брать строчки. По его словам, в них содержится гиромитрин – вещество, по структуре напоминающее гептил, который применяют в ракетном топливе. Это соединение серьезно вредит печени и почкам, и обычная термическая обработка его не обезвреживает.К безопасным весенним грибам специалист отнес сморчки, первые шампиньоны, саркосцифу и трутовик серно-желтый. Но сезон весенней тихой охоты длится недолго. Сморчки чаще встречаются в смешанных лесах и на участках, где раньше были пожары. Шампиньоны можно искать на лугах и в парках, а саркосцифа обычно растет группами на подгнившей древесине.Миколог также посоветовал не собирать грибы рядом с трассами, заводами, свалками и в городских парках. Даже съедобные виды легко накапливают вредные вещества. Он рекомендовал брать только те грибы, которые вы точно знаете, складывать их в корзину с хорошей вентиляцией и готовить в день сбора, предварительно тщательно промыв и при необходимости вымочив. Такие простые меры заметно снижают риск отравления.

