Мужчинам рассказали об опасных последствиях аденомы простаты

Уролог-андролог «СМ-Клиника» Владимир Беспрозванный предупредил, чем может быть опасна аденома простаты, если ее не лечить.Беспрозванный объяснил, что аденома — это доброкачественное новообразование, однако, когда она растет, предстательная железа начинает сдавливать сосуды, по которым идет кровоток к половому члену. «Нарушенное кровоснабжение пениса — один из основных механизмов развития эректильной дисфункции. Причем чем больше аденома, тем серьезнее проблемы с потенцией. Плюс ко всему неправильный кровоток в малом тазу может вызвать застойные явления, что тоже влияет на эрекцию», — пояснил уролог.Как отметил врач, аденома простаты также провоцирует снижение уровня тестостерона. Кроме того, хроническое воспаление и физические проявления болезни вызывают стресс, который, в свою очередь, негативно отражается на сексуальной функции.«Мужчина плохо спит из-за частых ночных мочеиспусканий, испытывает тревогу, начинает избегать интимной близости. Психологическое напряжение накладывается на физиологический дискомфорт — и потенция снижается еще сильнее», — добавил Беспрозванный.

