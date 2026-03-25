Эксперт рассказал, почему БАДы для похудения могут навредить здоровью

Популярные среди худеющих жиросжигатели не только не помогают избавиться от лишнего веса без должных усилий, но и могут серьёзно подорвать здоровье. Об этом предупредил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.По словам эксперта, основное действие таких добавок сводится к стимуляции центральной нервной системы с помощью кофеина и аналогичных компонентов. Однако при отсутствии дефицита калорий они не оказывают никакого положительного эффекта на сжигание жира.«Жиросжигатели — это в основном стимуляция центральной нервной системы через кофеин и подобные вещества. Без дефицита калорий они не сделают вообще ничего, зато могут добавить тахикардию, нервозность и проблемы со сном», — предупредил Брабечан.Тренер также развеял мифы о других популярных добавках. Он пояснил, что так называемые детокс-чаи работают как мочегонное или слабительное средство, из-за чего уходит только вода, а не жир. Что касается хондропротекторов, то их эффективность, по словам специалиста, имеет противоречивую доказательную базу.Коллаген же, несмотря на широкую популярность, не способен моментально восстановить суставы по принципу «съел — и стал как новый». Эксперт призвал с осторожностью относиться к подобным средствам и не ждать от них чуда без коррекции питания и образа жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки