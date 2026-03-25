Названы самые полезные сорта сыра

Диетолог Бруквелл Уайт объяснила, какой сыр лучше выбирать для здоровья.Уайт считает, что сыр может быть частью сбалансированного рациона, так как в нем содержатся белок, кальций и витамины, необходимые организму. Однако важно учитывать его жирность и количество насыщенных жиров, способные в больших количествах повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.Специалистка отметила, что в зависимости от цели наиболее полезными будут считаться разные сорта сыра. Например, швейцарский сыр содержит меньше соли, сыры из овечьего и козьего молока богаче белком и легче усваиваются, а твердые сорта могут подойти людям с непереносимостью лактозы.«Сыр может быть полезен, если употреблять его умеренно и учитывать состав», — подчеркнула Бруквелл Уайт. Она добавила, что лучше есть небольшие порции и сочетать продукт с овощами или другими полезными блюдами.

