Врач объяснил, провоцируют ли татуировки рак кожи

Врач-онколог Евгений Евстратов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», провоцируют ли татуировки рак кожи. Он рассказал, что прямых доказательств того, что тату повышают риск онкологии, на сегодняшний день нет. Но с другой стороны, это не значит, что они полезны.«Ни в коем случае нельзя считать тату мерой профилактики и бежать делать их для защиты от рака. Скорее всего, в ситуации с несколькими татуировками срабатывают искажающие факторы. Например, люди с большими и яркими татуировками могут тщательнее беречь кожу от солнца (чтобы рисунок не выцвел), чаще используют кремы с SPF и реже загорают», — сказал эксперт.Врач подчеркнул, что, если у пациента нет наследственной предрасположенности к меланоме (то есть нет близких родственников и прямых предков, у которых был этот вид рака) и он не планирует закрашивать крупные родинки, татуировка сама по себе вряд ли вызовет рак. Но важно помнить, что она может его «спрятать».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки