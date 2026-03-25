Врач назвал неочевидные ошибки во время измерения давления

При измерении давления многие получают неточные данные, поскольку отвлекаются на разговоры, производят скрещивание ног и у них отсутствует опора для спины во время процесса.Специалист считает одной из самых частых ошибок разговоры во время измерения давления. Они, а также скрещенные нижние конечности и напряженная поза дают смещение данных на 10-15 пунктов выше или ниже реальных.Фаяз отметил и важность технической стороны процедуры. То есть, таких факторов как правильный размер манжеты тонометра: слишком маленькая или чересчур большая могут давать неверные значения. Ошибочно и проводить замеры непосредственно после употребления кофе, на фоне физической нагрузки или без предварительного отдыха.Для получения более точных данных доктор рекомендует проводить измерения в спокойной обстановке. Перед процедурой - посидеть несколько минут, опираясь спиной на спинку стула и поставив ноги на пол, но не скрещивая их.Специалист советует осуществлять проверку давления дважды в день, в идеале - выполняя оба раза по три измерения подряд, чтобы зафиксировать среднее значение. Артериальную гипертензию часто называют «тихим убийцей», потому что она нередко долго протекает без заметной симптоматики.Поэтому даже при хорошем самочувствии нужно хотя бы раз в полгода отслеживать давление. Если верхние показатели постоянно выше 140 миллиметров ртутного столба, необходимо обращаться к врачу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки