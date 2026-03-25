Ортодонт объяснила, что нельзя делать во время ношения брекетов
«Нужно потратить некоторое время на налаживание мануальных навыков чистки во избежание проблем с гигиеной во время ношения аппаратуры и возникновения возможных последствий. Кроме того, нужно регулярно делать профессиональную гигиену и контроль со стороны терапевта за состоянием зубов», — сказала эксперт.
Более того, многие врачи включают в условия лечения профгигиену и пункт о том, что, если пациент не соблюдает рекомендации по чистке зубов, брекеты снимают принудительно, а деньги за уже пройденные этапы лечения не возвращают.
