Ортодонт объяснила, что нельзя делать во время ношения брекетов

Ортодонт Мария Верзилoвa объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что нельзя делать во время ношения брекетов. Она подчеркнула, что в период ортодонтического лечения категорически не рекомендуется не лечить зубы (с кариесом, пульпитом), не соблюдать гигиену, игнорировать проблемы с суставом и скелетную асимметрию, а также пытаться просто выровнять зубы при дефиците места.«Нужно потратить некоторое время на налаживание мануальных навыков чистки во избежание проблем с гигиеной во время ношения аппаратуры и возникновения возможных последствий. Кроме того, нужно регулярно делать профессиональную гигиену и контроль со стороны терапевта за состоянием зубов», — сказала эксперт.Более того, многие врачи включают в условия лечения профгигиену и пункт о том, что, если пациент не соблюдает рекомендации по чистке зубов, брекеты снимают принудительно, а деньги за уже пройденные этапы лечения не возвращают.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки