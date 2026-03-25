JNNP: диета MIND может замедлить старение мозга более чем на 2 года

Новые исследования показывают, что модифицированная версия средиземноморской диеты, называемая диетой MIND, связана с замедлением старения мозгаВ исследовании, проведенном с участием 1647 взрослых среднего и старшего возраста, строгое соблюдение диеты MIND показало положительную корреляцию с меньшей потерей мозговой ткани с течением времени.Это особенно справедливо в отношении серого вещества, типа ткани, которая помогает выполнять жизненно важные функции, такие как мышление, запоминание и принятие решений.У участников, чей рацион питания был более похож на рацион, используемый в исследовании MIND, также наблюдалось меньшее расширение желудочков головного мозга – еще один признак потери ткани в головном мозге.У тех, кто наиболее строго придерживался диеты MIND, наблюдались изменения в мозге, эквивалентные замедлению старения на 2,5 года за весь период исследования. За участниками наблюдали в среднем около 12 лет, используя данные об их пищевых привычках, полученные путем самоотчета, и результаты МРТ головного мозга.«Рекомендованные организацией MIND продукты, богатые антиоксидантами, такие как ягоды, и высококачественные источники белка, например, птица, могут снизить окислительный стресс и уменьшить повреждение нейронов», — пишут исследователи в своей опубликованной статье. «И наоборот, жареная во фритюре пища, часто содержащая большое количество вредных жиров, трансжиров и конечных продуктов гликирования, может способствовать воспалению и повреждению сосудов».Диета MIND, известная своими многочисленными преимуществами, представляет собой сочетание двух других планов здорового питания. Ее основой является средиземноморская диета, которая включает в себя высокое потребление растительной пищи и орехов, умеренное потребление рыбы и молочных продуктов и мало красного мяса. Многочисленные исследования связывают ее со многими преимуществами для здоровья, включая увеличение продолжительности жизни и замедление снижения когнитивных функций.Существует также диета DASH (диетические подходы к профилактике гипертонии), которая направлена ??на снижение артериального давления и улучшение других показателей здоровья за счет употребления фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных молочных продуктов.Диета MIND — это сочетание средиземноморской диеты и диеты DASH, а также некоторые дополнительные изменения, направленные на предотвращение когнитивных нарушений. Предыдущие исследования показали, что она может снизить риск развития деменции и сохранить остроту ума.В новом исследовании международная группа ученых во главе с сотрудниками Медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае изучила влияние диеты MIND на старение мозга.Участников не просили придерживаться какой-либо конкретной диеты, но их оценивали по тому, насколько точно их пищевые привычки соответствовали диете MIND. По словам исследователей, те, чьи привычки более точно соответствовали диете, демонстрировали более выраженные преимущества в замедлении старения мозга, что является дополнительным доказательством пользы диеты MIND для здоровья мозга.«Атрофия серого вещества и увеличение объема желудочков головного мозга являются хорошо известными маркерами старения мозга», — пишут исследователи. «Серое вещество, богатое телами нейронов, дендритами и синапсами, играет ключевую роль в памяти, обучении и принятии решений. Увеличение объема желудочков, напротив, отражает атрофию мозга, при которой потеря мозговой ткани сопровождается увеличением заполненных спинномозговой жидкостью пространств».Однако данные не позволяют установить прямую причинно-следственную связь. Хотя были учтены многие дополнительные факторы, включая возраст и образование, другие остались без внимания – например, качество сна или генетическая предрасположенность. Возможно, существуют факторы, влияющие как на диету, так и на старение мозга, которые не были специально учтены в этом исследовании.В результатах исследования обнаружились некоторые неожиданные закономерности. Употребление цельнозерновых продуктов было связано с более быстрым уменьшением объема серого вещества, в то время как увеличение потребления сыра, по-видимому, замедляло ухудшение состояния мозга. Интересно, что сыр входит в число продуктов, потребление которых рекомендуется ограничивать в рамках диеты MIND.Очевидно, что эффективность диеты, направленной на улучшение работы мозга, может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья людей. Однако в целом исследование предоставляет нам ценные новые доказательства тесной взаимосвязи между питанием и здоровьем мозга.Многочисленные исследования показали, что выбор продуктов питания может влиять на вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, и исследователи предполагают, что будущие исследования могли бы развить эти результаты, используя более крупные и разнообразные группы людей.«Результаты подчеркивают необходимость проведения дополнительных долгосрочных исследований для более глубокого изучения того, как конкретные модели питания влияют на старение мозга и нейродегенерацию, что позволит разработать будущие программы диетического вмешательства для улучшения здоровья мозга», — пишут исследователи. «Учитывая глобальный рост численности пожилого населения и растущее бремя нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона , продвижение диеты MIND в качестве части рекомендаций по питанию для стареющего населения может стать доступной стратегией для решения этой проблемы».

