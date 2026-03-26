Опровергнут самый популярный миф о продолжительности сна

Сон менее семи-восьми часов в сутки необязательно ведет к проблемам со здоровьем, заявил невролог Гай Лешцинер. Самый популярный миф о продолжительности ночного отдыха он опроверг в беседе.Врач подчеркнул, что не всем нужно спать по восемь часов в сутки. В связи с этим он посоветовал ориентироваться не на нормы, а на собственные ощущения: если усталости и проблем с концентрацией не возникает, то режим можно считать нормальным.Невролог добавил, что и тем, кому восьмичасовой сон необходим, одна ночь без него не навредит. «Мозг обладает огромной способностью компенсировать это. Конечно, бдительность снижается, вы можете испытывать стресс и быть раздражительным, но в целом это не окажет существенного влияния на здоровье», — считает Лешцинер.При этом специалист подчеркнул, что хронический недосып все же опасен и затрагивает многие системы организма. По его словам, он связан с повышенным риском когнитивных нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также негативно сказывается на работе иммунной и нервной систем.

