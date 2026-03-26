Людям с весенней аллергией предложили включить в рацион несколько продуктов

Врач Изабель Винья предложила людям с весенней аллергией включить в рацион несколько продуктов для облегчения симптомов заболевания.Как пояснила Винья, людям с поллинозом нужно обогатить рацион продуктами, в которых содержится кверцетин — вещество, предотвращающее чрезмерную активацию тучных клеток, играющих одну из ключевых ролей в аллергических процессах. Они делают насморк, слезотечение, заложенность носа и другие симптомы заболевания более терпимыми, уверяет доктор.Так, кверцетин содержится в красном луке, гречке, яблоках, каперсах, зеленом чае, красном винограде, брокколи и красных ягодах, утверждает специалистка. При этом от ферментированных продуктов, колбас, алкоголя, консервированной рыбы, помидоров, шпината, авокадо и баклажанов она посоветовала отказаться, поскольку эта еда усугубляет симптомы.

