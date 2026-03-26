Специалисты напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит — это острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Заразиться можно при укусе клеща во время прогулок в лесу или работы на дачном участке, а также при употреблении сырого молока (козьего, овечьего или коровьего), если животные инфицированы в период активности клещей. Поэтому специалисты Роспотребнадзора решили напомнить о важности вакцинации.Основные признаки болезни, сообщает "Волгоградская правда.ру", включают озноб, резкое повышение температуры до 38–39 °C, сильную головную боль, тошноту, рвоту и боли в мышцах шеи, спины, плеч и конечностей. Если в течение двух недель после укуса ухудшилось самочувствие или появилось покраснение на коже, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.Для профилактики важно соблюдать меры защиты: обрабатывать территории от клещей, носить закрытую одежду, регулярно осматривать тело после пребывания на природе и использовать специальные репелленты.Наиболее надежной защитой остается вакцинация. Также при укусе может применяться экстренное введение иммуноглобулина (в течение 4 дней). Вакцинация проводится в несколько этапов: сначала делают две прививки с интервалом от 1 до 7 месяцев, затем через 5–12 месяцев — ревакцинацию. В дальнейшем прививку повторяют каждые три года. Завершить курс рекомендуется не позднее чем за две недели до поездки в опасные регионы.

