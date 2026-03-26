Врач назвал неочевидные признаки рака
Также, по словам врача, должно настораживать беспричинное, как кажется, снижение веса при обычном или даже повышенном аппетите.
Еще одни характерные признаки — ночные приступы потливости без повышения температуры тела или лихорадки без признаков инфекционных заболеваний, рассказал Федулов.
Об онкологии может свидетельствовать и увеличение лимфатических узлов, предупредил он, как региональное, так и общее, как сопровождающееся болезненностью, так и полностью безболезненное.
«Появление сыпей на коже, возникновение новых родинок, изменение цвета или формы уже существующих, непонятные синяки без предварительной травмы, язвы, которые не заживают, тоже могут указывать на развитие раковых клеток», — Евгений Федулов, невролог.
К неочевидным признакам врач также отнес кровотечения из носа и десен при полноценном витаминизированном питании, ощущение комка в горле, боль или затруднения с прохождением пищи по пищеводу, затруднения в работе кишечника: запоры, диарею, ощущение не полностью опорожненного кишечника, частые позывы и боль при мочеиспускании, периодические выделения крови.
«Даже общее ощущение дискомфорта физического или эмоционального должно настораживать и понуждать к поиску причины. Появление хотя бы одного из этих признаков должно сразу насторожить. Диспансеризация направлена как раз на выявление ранних стадий заболевания, когда вовремя начатое лечение способно радикально улучшить состояние пациента и прогноз дальнейшей жизни», — поделился специалист.
