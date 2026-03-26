Врач назвал неочевидные признаки рака

Первоначальным признаком онкологического заболевания является непроходящее чувство переутомления, несвязанное ни с физической нагрузкой, ни с эмоциональными перегрузками, когда даже длительный отдых не приносит облегчения, сообщил невролог-нейроортопед, главный врач «Первого Медцентра» Евгений Федулов.Также, по словам врача, должно настораживать беспричинное, как кажется, снижение веса при обычном или даже повышенном аппетите.Еще одни характерные признаки — ночные приступы потливости без повышения температуры тела или лихорадки без признаков инфекционных заболеваний, рассказал Федулов.Об онкологии может свидетельствовать и увеличение лимфатических узлов, предупредил он, как региональное, так и общее, как сопровождающееся болезненностью, так и полностью безболезненное.«Появление сыпей на коже, возникновение новых родинок, изменение цвета или формы уже существующих, непонятные синяки без предварительной травмы, язвы, которые не заживают, тоже могут указывать на развитие раковых клеток», — Евгений Федулов, невролог.К неочевидным признакам врач также отнес кровотечения из носа и десен при полноценном витаминизированном питании, ощущение комка в горле, боль или затруднения с прохождением пищи по пищеводу, затруднения в работе кишечника: запоры, диарею, ощущение не полностью опорожненного кишечника, частые позывы и боль при мочеиспускании, периодические выделения крови.«Даже общее ощущение дискомфорта физического или эмоционального должно настораживать и понуждать к поиску причины. Появление хотя бы одного из этих признаков должно сразу насторожить. Диспансеризация направлена как раз на выявление ранних стадий заболевания, когда вовремя начатое лечение способно радикально улучшить состояние пациента и прогноз дальнейшей жизни», — поделился специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки