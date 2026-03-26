ALPM: замена просмотра телевизора чтением может снизить риск развития деменции

Новое исследование, различающее пассивное и умственно активное сидение в связи с деменцией, показало, что взрослые, которые длительное время занимались умственно пассивным сидячим образом жизни, имели более высокий риск развития деменции. Было доказано, что замена пассивного сидячего образа жизни на умственно активный снижает риск развития деменции в более позднем возрасте.Исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, может послужить основой для разработки рекомендаций в области общественного здравоохранения и стратегий профилактики деменции.В глобальном масштабе население стареет. Деменция является третьей по значимости причиной смертности и седьмой по значимости причиной инвалидности среди пожилых людей во всем мире. Это распространенное возрастное заболевание, влияющее на качество жизни многих взрослых, включая их семьи и лиц, осуществляющих уход. Профилактика важна, и ключевой частью этого процесса является выявление изменяемых факторов риска.Ранее считалось, что все виды малоподвижного образа жизни связаны с повышенным риском развития деменции. Однако в недавних исследованиях ученые обнаружили, что малоподвижный образ жизни, препятствующий умственной активности (например, просмотр телевизора), повышает риск депрессии, в то время как малоподвижный образ жизни, активный в умственной деятельности (например, чтение и офисная работа), по-видимому, оказывает защитное действие.Большинство взрослых проводят около девяти-десяти часов в день сидя. Предыдущие исследования показали, что длительное, непрерывное сидение является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и депрессии. Оно также связано с деменцией.Это первое исследование, в котором проводится различие между пассивным и умственно активным сидением в связи с деменцией.«Хотя любой сидячий образ жизни предполагает минимальные затраты энергии, он может различаться по уровню мозговой активности», - отмечает ведущий автор исследования Матс Халлгрен из Каролинского института (Швеция) и Университета Дикина (Австралия). «То, как мы используем свой мозг в сидячем положении, по-видимому, является решающим фактором, определяющим будущие когнитивные функции, и, как мы показали, может предсказывать начало деменции».Исследователи проанализировали данные лонгитюдного исследования 20 811 взрослых в возрасте 35–64 лет, за которыми наблюдали в течение 19 лет (1997–2016). Базовый опрос включал вопросы о малоподвижном образе жизни, физической активности и других видах поведения, связанных с деменцией. Случаи деменции были выявлены путем сопоставления данных опроса 1997 года со Шведским национальным регистром пациентов и Шведским регистром причин смерти.Используя различные статистические модели, исследователи изучили взаимосвязь между заменой пассивного образа жизни на умственно активный сидячий образ жизни и развитием деменции.«Проспективный дизайн исследования позволил нам установить направление этих взаимосвязей и сделать выводы, но не установить причинно-следственную связь. Для подтверждения этих важных результатов наблюдательного исследования необходимы контролируемые исследования», — отмечает Холлгрен.Основные выводы исследования следующие:Умственно активный малоподвижный образ жизни был связан со сниженным риском развития деменции у людей среднего и пожилого возраста.Увеличение времени, проводимого в сидячем положении, ведущем к умственной активности, было связано со значительным снижением риска развития деменции при сохранении уровня пассивного сидячего образа жизни, легкой и умеренной/интенсивной физической активности.Замена времени, затрачиваемого на пассивное, но продуктивное сидячее поведение, на эквивалентное количество времени, затрачиваемого на активное, также была связана со снижением риска развития деменции.Учитывая масштабный метод опроса, использованный для сбора этих данных (3600 городов и деревень по всей Швеции), исследователи полагают, что полученные результаты, вероятно, применимы к более широкой глобальной популяции.«Сидячий образ жизни — это повсеместный, но поддающийся коррекции фактор риска многих заболеваний, включая деменцию. Наше исследование дополняет наблюдение, что не все виды сидячего образа жизни одинаковы; некоторые могут повышать риск развития деменции, в то время как другие могут оказывать защитное действие. Важно оставаться физически активными с возрастом, а также умственно активными — особенно когда мы сидим», - заключает Холлгрен.

