Раскрыта защищающая от деменции поза для сна

Диетолог Реме Наварро заявила, что одна поза для сна снижает риск развития деменции.Наварро пояснила, что в период ночного отдыха в головном мозге активируется система очистки. Так, происходит удаление продуктов метаболизма, накопленных на протяжении дня, в том числе белков, связанных с деменцией, отметила она.По словам специалистки, сон на боку обеспечивает более надежную защиту от этого заболевания, поскольку в таком положении процесс очистки протекает эффективнее. Причем лучше спать именно на левом боку, так как у этой позы есть дополнительные преимущества для здоровья: она улучшает пищеварение, кровообращение и работу сердца, добавила Наварро.

