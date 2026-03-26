Раскрыты причины плохого запаха изо рта по утрам
По словам врача, во время сна снижается выработка слюны, которая обычно защищает полость рта от бактерий. В результате микроорганизмы начинают активно размножаться, что и приводит к неприятному запаху после пробуждения.
Тхакур отметила, что некоторые факторы могут усугубить ситуацию. Самой распространенной причиной она назвала обезвоживание. Также проблема может заключаться в том, что человек во сне дышит через рот. Дополнительными факторами риска могут стать плохое качество сна, стресс и проблемы с пищеварением.
«Если пища плохо переваривается, токсины накапливаются и вызывают неприятный запах изо рта», — раскрыла еще одну причину врач.
