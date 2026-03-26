Назван наименее калорийный из плотных салатов

Врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова напомнила о высокой калорийности оливье и селедки под шубой.Корнилова отметила в интервью, что традиционные для российского новогоднего стола салаты представляют собой плотные, насыщенные калориями блюдо. В их состав входит много майонеза и практически все ингредиенты являются термически обработанными. Медик добавила, что термическая обработка уничтожает большое количество витаминов и микроэлементов в овощах, к тому же под действием высоких температур разрушается клетчатка, а также возрастает гликемический индекс (например, у моркови, свеклы, картофеля). Употребление подобных блюд тесно ассоциируется с увеличением веса.При этом врачом был назван самый низкокалорийный из таких плотных новогодних салатов«Салат «мимоза» содержит меньше калорий, чем оливье и сельдь под шубой», - сказала Вероника Корнилова «Газете.ру».Гастроэнтеролог порекомендовала готовить к новогоднему застолью греческий салат, в состав которого входят свежие овощи и зелень, оливковое масло. Специалист констатировала, что салаты в целом предпочтительнее заправлять полезными растительными маслами (чем майонезом, сметаной или йогуртом), поскольку масла способствуют улучшению желчеоттока.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки