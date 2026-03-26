Стоматолог назвала частые ошибки при уходе за зубами

Даже дорогая щётка и правильная паста не спасут зубы, если человек чистит их наспех, давит на десну и приходит к врачу только с болью. О самых частых ошибках в домашнем уходе «Чемпионату» рассказала главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева.По словам врача, одна из главных проблем — слишком редкая и короткая чистка. Если чистить зубы реже двух-трёх раз в день и тратить на это меньше трёх минут, налёт удаляется не полностью. В результате растёт риск кариеса и воспаления десен.Ещё одна ошибка, продолжила Каратаева, — неподходящая щётка. Слишком жёсткая щетина может травмировать десну и постепенно стирать эмаль. Для ежедневного ухода врач советует выбирать щётку средней или мягкой жёсткости.«Многие пациенты уверены, что электрическая щётка всё сделает сама. Но если у человека нет правильного навыка мануальной гигиены, щётка не решит проблему», — пояснила главный врач стоматологии.Она подчеркнула, что зубы нужно чистить выметающими движениями от десны, держа щётку под углом 45 градусов и тщательно проходя все поверхности зуба.Врач добавила, что одной щётки недостаточно. После основной чистки стоит использовать зубную нить, а также при необходимости ирригатор и ополаскиватель без спирта. Также эксперт предостерегла от самостоятельного выбора отбеливающих паст с высоким уровнем абразивности и домашних полосок или гелей для отбеливания. Такие средства могут повысить чувствительность и повредить эмаль, предупредила врач.Важно посетить стоматолога, который подготовит зубы к отбеливанию: вылечит кариес, воспаление десен, снимет зубной налет и камень, а также рекомендует подходящее отбеливание.Щётку, напомнила эксперт, нужно менять каждые три месяца, а также после болезни и после профессиональной гигиены. При этом отсутствие боли ещё не означает, что с зубами все в порядке.«Если за один день появилась большая полость, это говорит о том, что скрытый процесс шёл давно», — отметила Каратаева.Именно поэтому, по словам врача, важны индивидуальные осмотры у стоматолога минимум дважды в год.

