Некоторые полезные напитки существенно снижают усвоение железа
Железо является ключевым компонентом гемоглобина – белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород от легких к остальным частям тела. Организм в значительной степени зависит от этого кислорода: в частности, он необходим для развития мозга, выработки гормонов. Таким образом, дефицит железа негативно влияет на многие функции тела, физическое и психическое здоровье.
По данным British Journal of Nutrition, способствовать нехватке важного микроэлемента может употребление некоторых напитков из числа тех, которые привычно называются очень полезными. В частности,
«всасывание железа может быть подавлено употреблением чая».
Специалисты объясняют, что ингибирующее действие напитка обусловлено железосвязывающими свойствами катехинов в чае – группы мощных антиоксидантов. В целом, заключили исследователи, усвоение железа могут снижать все напитки, содержащие высокую концентрацию полифенолов. При этом, отмечают эксперты,
«черный чай, кофе и какао могут быть мощными ингибиторами всасывания негемового железа, содержащегося преимущественно в растительных продуктах».
Также ухудшать усвоение железа могут растительные чаи, например, ромашковый чай или чай из цветков липы, мяты, а также зеленый чай. Специалисты не рекомендуют употреблять эти напитки сразу после еды, а также пить их в большом количестве.
