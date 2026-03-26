Deia: Названы два продукта, помогающие справиться с бессонницей

Смесью меда и корицы можно помочь улучшению сна при легкой бессоннице. О том, как это работает, изданию Deia рассказала испанский диетолог Росио Перес.По словам эксперта, регулярное потребление данной комбинации вечером стимулирует более глубокий ночной отдых и помогает просыпаться с ощущением энергичности. Но, подчеркивает специалист, данный эффект несопостаим с действием лекарственных снотворных средств.Сочетание корицы и меда воздействует на несколько факторов, что коррелируют со сном. Корица облегчает стабилизацию уровня сахара в крови, обладая мягким расслабляющим воздействием на нервную систему и способствуя релаксации мышц. Мед же помогает поддержке стабильного уровня энергии в течение ночи, также способствуя более спокойному и глубокому сну.Диетолог отмечает, что особо полезна эта смесь в теплом виде. Как готовить? Смешать одну столовую ложку меда с чайной ложкой молотой корицы. Смесь можно есть в чистом виде либо растворить в малом объёме тёплой (не горячей!) воды.Важно: людям с сахарным диабетом этот метод не подходит, поскольку высоко содержание сахара в меде.

