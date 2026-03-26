Врач Саакян: пассивный курильщик вдыхает более высокие концентрации токсинов

Пассивное курение представляет собой ингаляцию смеси дыма, исходящего от тлеющей сигареты (боковой поток), и дыма, выдыхаемого курильщиком (основной поток). Боковой поток дыма, вопреки распространенному мнению, содержит даже более высокие концентрации некоторых токсинов, рассказал ассистент кафедры факультетской терапии им. Нестерова Пироговского Университета Минздрава России Юрий Саакян.«Например, в нем может содержаться в несколько раз больше канцерогенных смол и никотина, чем во вдыхаемом курильщиком дыме. Опасность пассивного курения и активного в целом сопоставима, поскольку дело не только в количестве, но и в самом качестве воздействия. Если активный курильщик получает ударную дозу никотина и смол, к которой его организм хотя бы частично адаптирован, то некурящий человек, находящийся в накуренном помещении, подвергается воздействию того же обширного спектра из более чем 7000 химических соединений, 70 из которых являются доказанно канцерогенными», — заметил врач.По словам доктора, данные многих исследований подтверждают, что пассивное курение поражает все системы организма.«Сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь: даже 25–30 минут в накуренном помещении повышают свертываемость крови и нарушают работу сосудов, а в долгосрочной перспективе риск инфаркта и инсульта возрастает на 25–30%. Не менее опасны онкологические заболевания: регулярное вдыхание дыма увеличивает вероятность развития рака легкого, носовых пазух и молочной железы», — рассказал врач.Особого внимания заслуживают две категории граждан, для которых пассивное курение наиболее опасно, и это прежде всего дети и беременные женщины.«Детский организм находится в стадии активного роста, и пассивное курение становится одной из главных причин синдрома внезапной детской смерти, а также значительно повышает риск развития бронхитов, пневмоний, среднего отита и бронхиальной астмы. Воздействие табачного дыма на беременных женщин увеличивает риск преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела, поскольку токсины беспрепятственно проникают через плацентарный барьер, напрямую воздействуя на плод», — заключил Саакян.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки