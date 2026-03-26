Врач объяснила, кому не следует употреблять имбирь
Как сообщает "МК в Волгограде", главный секрет имбиря кроется в веществе под названием гингерол. Именно этот элемент препятствует слипанию тромбоцитов, снижая вероятность образования тромбов. А потому имбирь является важной частью рациона для людей с высокой вероятностью развития тромбоза.
Однако полезен этот продукт далеко не для всех. К примеру, он противопоказан беременным женщинам, людям с болезнями ЖКТ, а также пациентам с высоким риском кровотечений любой этиологии. Более того, перед употреблением имбиря следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, потому как специя может усиливать действия некоторых лекарств, вызывая различные негативные эффекты.
