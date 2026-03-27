Гинекологов подвергли критике за популярный совет женщинам
Василенко отметила, что гинекологи нередко советуют женщинам заниматься сексом «для здоровья». Однако сексолог утверждает, что на самом деле эта рекомендация не работает. Утверждение о том, что из-за недостатка интима возникают гинекологические заболевания, она назвала мифом.
Также специалистка предупредила, что если «для здоровья» практиковать секс без обязательств, то можно заполучить проблемы с психикой и заразиться инфекциями, передающимися половым путем. «Поэтому секс для здоровья — это когда вы действительно хотели его, получили удовольствие, и это решение было принято не потому, что врач-гинеколог или подружка сказали, что надо бы заняться сексом», — подчеркнула Василенко.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Гинекология
Добавить комментарий