Минздрав: потребление более 20 г алкоголя в день повышает риск бесплодия на 60%

Потребление более 20 г этанола в день способствует повышению риска развития бесплодия на 60%. Такая информация содержится в методических рекомендациях Минздрава РФ по проведению репродуктивной диспансеризации, с которыми ознакомился ТАСС."В период планирования и подготовки к беременности противопоказано использование любых психоактивных веществ, к которым относится курение, включая пассивное курение, потребление алкоголя, наркомания, поскольку они оказывают токсическое действие на организм, увеличивают риск различных заболеваний, заболеваний репродуктивной системы, включая бесплодие. Потребление алкоголя более 20 г этанола в день увеличивает риск бесплодия на 60%", - говорится в документе.

