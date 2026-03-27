Названы убивающие женское здоровье повседневные привычки

Некоторые повседневные привычки на первый взгляд кажутся безобидными, но они буквально убивают женское здоровье, предупредила гинеколог Маризе Самама.Самама призвала отказаться от тесной одежды, поскольку она повышает влажность в интимной зоне, что чревато усиленным размножением патогенов. То же самое, по ее словам, касается и регулярного использования прокладок.Еще одной вредной привычкой специалистка назвала чрезмерную интимную гигиену. Дело в том, что водные процедуры, которые выполняются несколько раз в день, приводят к вымыванию полезной микрофлоры. Кроме того, проблемы в этой области могут возникнуть из-за сна в нижнем белье, так как оно препятствует естественной вентиляции, подчеркнула врач.Также, чтобы избежать различных заболеваний, Самама порекомендовала в период менструации менять одноразовые средства интимной гигиены каждые четыре часа, правильно питаться, снизить уровень стресса, не заниматься самолечением, не практиковать вагинальные спринцевания и не удалять полностью волосы с лобка.

