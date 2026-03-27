Metro: Врач рассказал, о какой болезни предупреждают бледные ногти

Скрытые проблемы со здоровьем можно распознать по изменению цвета, формы и структуры ногтей. Так, желтизна, белизна, ломкость или темные полосы нередко говорят об определённых заболеваниях, что пока находятся в ранней стадии. Об этом врач общей практики Джузеппе Арагона рассказал в интервьюДоктор напомнил: состояние ногтевых пластин порой позволяет разглядеть как безобидные, так и более серьезные нарушения в организме. В частности, желтый цвет ногтей обычно вызван грибковой инфекцией.Ломкость и расслоение являются маркером нехватки железа либо последствием влияния бытовой химии и других внешних факторов. Бледный оттенок часто указывает на анемию, а если изменения более выраженные, то они могут свидетельствовать о заболеваниях печени.Темные линии в отдельных случаях могут являться сигналом развития меланомы, а утолщение и деформация пластины происходит нередко вследствие патологий легких или сердца. Но консультация с врачом необходима для учёта всего комплекса симптомов.Арагона добавляет, что не все изменения ногтей опасны. В частности, белые пятна – обычно последствия небольших травм, а вертикальные полосы появляются с возрастом.

