Metro: Врач рассказал, о какой болезни предупреждают бледные ногти
Доктор напомнил: состояние ногтевых пластин порой позволяет разглядеть как безобидные, так и более серьезные нарушения в организме. В частности, желтый цвет ногтей обычно вызван грибковой инфекцией.
Ломкость и расслоение являются маркером нехватки железа либо последствием влияния бытовой химии и других внешних факторов. Бледный оттенок часто указывает на анемию, а если изменения более выраженные, то они могут свидетельствовать о заболеваниях печени.
Темные линии в отдельных случаях могут являться сигналом развития меланомы, а утолщение и деформация пластины происходит нередко вследствие патологий легких или сердца. Но консультация с врачом необходима для учёта всего комплекса симптомов.
Арагона добавляет, что не все изменения ногтей опасны. В частности, белые пятна – обычно последствия небольших травм, а вертикальные полосы появляются с возрастом.
