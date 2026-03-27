Сила мышц – острота ума: как тренинг сердца, мозга предотвращает деменцию

Возрастное снижение умственных способностей – не приговор, утверждает нейробиолог Томми Вуд, автор бестселлера «The Stimulated Mind». По его данным, до 73% случаев деменции можно избежать, а главную роль в этом играет развитие мышечной силы.Мудрый подход к тренировкам, который Вуд применяет даже для пилотов «Формулы-1», основан на простом принципе: мозг, как и мышцы, требует стимуляции, восстановления и адаптации. Особое внимание уделяется силовым нагрузкам, укрепляющим белое вещество мозга – своего рода «скоростные магистрали», отвечающие за скорость мышления и принятия решений.Но силовые упражнения – это лишь часть формулы. Эксперт также рекомендует аэробные занятия, тренировки на координацию, а также активные виды спорта, вроде танцев и ракеток. Приятный бонус: для ощутимого позитивного эффекта на когнитивные функции достаточно всего двух 30-60-минутных сессий в неделю.Вуд развенчивает миф о вреде стресса, сравнивая его с гормональным коктейлем, способствующим адаптации. Главное – правильный настрой. А для поддержания остроты ума не нужны волшебные добавки. Гораздо важнее осваивать новое, поддерживать крепкие социальные связи и находить баланс между периодами интенсивной работы и полноценным отдыхом.

