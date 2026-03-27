Metabolism: Популярный витамин оказался полезным при жировой болезни печени

Жировая болезнь печени (ЖБП) диагностируется примерно у 30% населения мира. Главная проблема в том, что эффективной терапии против неё нет. Международной группе ученых удалось сделать новый шаг: обнаружить ключевой молекулярный алгоритм заболевания. Что позволило предложить нестандартное решение: применять известный витамин B3.Ученым удалось установить, что концентрация microRNA-93 повышена у людей с жировой болезнью печени и в экспериментальных моделях. Данная молекула умеет подавлять активность гена SIRT1, регулирующего обмен жиров в клетках печени. В итоге ускоряется накопление жира, развитие воспалений и фиброза.Эксперименты показывают: при блокировке microRNA-93 у мышей снижается жировая инфильтрация печени, улучшается чувствительность к инсулину и общее состояние органа. Тогда как при избытке этой молекулы метаболические нарушения усиливаются.На новом этапе исследователями были проверены более 150 уже одобренных препаратов. Оказалось, что максимально эффективно снижается содержание microRNA-93 ниацин (витамина B3). У подопытных, получавших ниацин, удалось добиться восстановления активности SIRT1 и нормализации жирового обмена в печени.Известно, что ниацин уже широко применяют для терапии нарушений липидного обмена, причём, у него хорошо изученный профиль безопасности. Поэтому он перспективен в плане разработки новых методов лечения, направленных не на симптомы, а на молекулярные алгоритмы заболевания. Для подтверждения продуктивности этого подхода требуются клинические испытания с участием людей.

