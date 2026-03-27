Врач подсказала домашний тест для оценки риска развития деменции

Травматолог Инес Морено Санчес подсказала тест, легко выполняемый в домашних условиях, благодаря которому можно оценить риск развития деменции.Чтобы оценить этот риск, Санчес предложила пожать руку другому человеку. «Рукопожатие может предсказать, разовьется ли у вас болезнь Альцгеймера через 10 лет. У людей со слабым рукопожатием риск развития деменции на 54 процента выше», — предупредила она.В связи с этим доктор подчеркнула, что для профилактики данного заболевания важно не только тренировать ум, но и заниматься физическими упражнениями. Поднятие тяжестей, приседания и регулярные прогулки укрепляют мышцы и защищают головной мозг, добавила врач.

