Названы опасные для желудка лекарства

Нестероидные противовоспалительные препараты агрессивно воздействуют на слизистую верхних отделов пищеварительного тракта, в том числе желудка."К лекарственным средствам, наиболее агрессивно воздействующим на слизистую верхних отделов пищеварительного тракта, в том числе желудка, в первую очередь относятся нестероидные противовоспалительные препараты. Мы часто применяем их с целью обезболивания, уменьшения воспалительной реакции и как жаропонижающие средства", — сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог клиники "СОВА", кандидат медицинских наук Анна Попова.Врач добавила, что иногда пациентам всё-таки необходимы подобные препараты. В таких ситуациях гастроэнтеролог может помочь с заживлением слизистой, купированием болей и диспепсией, а также с профилактикой последствий."Лекарственных средств, которые категорически нельзя употреблять при заболеваниях органов пищеварения, нет. Практически у всех препаратов могут быть побочные действия, но чаще они не приводят к отмене приема", — отметила Анна Попова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки