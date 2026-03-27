Врач предупредил мужчин о влиянии стресса на качество спермы

Хронический стресс способен негативно повлиять на работу репродуктивной системы, рассказал врач-репродуктолог Евгений Шилин.«Стресс активирует так называемую гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. В ответ на напряжение повышается выработка кортизола — гормона, который помогает организму справляться с нагрузкой. Однако при длительном повышении его уровня происходит подавление репродуктивной системы», — предупредил врач.По словам Шилина, у мужчин из-за хронического стресса снижается уровень тестостерона и ухудшается качество спермы. Кроме того, постоянное нервное напряжение может приводить к эректильной дисфункции и негативно влиять на либидо.Репродуктолог добавил, что стресс негативно влияет и на женскую фертильность. Врач объяснил, что из-за него может нарушаться менструальный цикл, снижаться уровень половых гормонов и временно исчезать овуляция.

