Диетолог: ананас полезен для борьбы с отеками и скачками давления

По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, ананас является богатым источником калия и магния, полезными для сосудов.Специалист рассказала в интервью, что ананас хорошо впишется в рацион во время новогодних праздников.«Он способен бороться со скачками давления и отеками, вызванными не всегда полезным питанием», - отметила Анжелика Дюваль.Диетолог уточнила, что в составе ананаса содержится много калия, а также присутствует магний. Эти микроэлементы способствуют устранению отечности, регуляции артериального давления. Гипертоники вполне могут позволить себе лакомиться ананасом.Вдобавок фрукт насыщен бромелайном, который в организме играет роль фермента, улучшая усвоение пищи. Например, в сочетании с ананасом быстрее перевариваются тяжелые ясные блюда.Другим важным плюсом ананаса Дюваль назвала его способность разжижать кровь, влиять на снижение уровня холестерина. Помимо этого, его употребление зимой оказывает поддержку иммунитету организма.«Благодаря своему составу ананас повышает иммунитет, помогает выводить мокроту. В нем содержится большое количество витамина C», - констатировала специалист.Медик подчеркнула, что в пищу полезнее употреблять свежий, а не консервированный продукт – в последнем слишком много сахара.

