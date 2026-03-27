Офтальмолог объяснила, можно ли «накачать» зрение упражнениями

Многие уверены, чтобы улучшить зрение, нужно регулярно делать специальную гимнастику для глаз. Однако офтальмолог сети клиник «Семейная» Екатерина Касаткина в беседе с «Чемпионатом» объяснила, почему эта логика ошибочна и какие методы действительно работают.По словам врача, сама постановка вопроса «накачать зрение» противоречит анатомии. Мышцы внутри глаза — это гладкая мышечная ткань, устроенная так же, как, например, мышцы мочевого пузыря. Усилием воли их нельзя заставить сокращаться с нагрузкой, как бицепс.«Нет, нельзя накачать зрение», — резюмирует эксперт.Популярный в интернете метод Бейтса, обещающий восстановление зрения, полностью опровергнут научными исследованиями. Что касается привычной многим гимнастики для глаз, она не имеет доказанной эффективности и может давать лишь субъективное улучшение.Однако есть методики, которые действительно работают, но в узких случаях. Тренировка аккомодации по методу Аветисова-Дашевского помогает детям с нарушением способности фокусироваться на разноудалённых предметах. Она учит мозг правильно переключать внимание с близкого на дальние объекты.При перенапряжении глаз (например, после долгой работы за компьютером) врач советует простое правило 20-20-20: каждые 20 минут переводить взгляд на 20 секунд на объекты, находящиеся на расстоянии шести метров (20 футов).Неожиданный совет офтальмолога — больше гулять. Ежедневные часовые прогулки без гаджетов в течение месяца дают эффект, сравнимый с закапыванием специальных капель для расслабления глазной мышцы.А детям с нарушением аккомодации лучше всего подойдут игровые виды спорта с перемещающимся объектом: настольный теннис, бадминтон, волейбол, футбол и баскетбол. Это естественным образом тренирует способность глаз переключать фокус.

