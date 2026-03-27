Врач Елисеева рассказала о полезных свойствах глинтвейна

Глинтвейн обладает неочевидными благоприятными для организма свойствами, сообщила медик Виктория Елисеева.Елисеева напомнила в интервью, что глинтвейн готовится с использованием специй, трав, свежих фруктов. Некоторые из этих компонентов могут влиять на организм подобно антидепрессантам.Кроме того, ингредиенты глинтвейна помогают сохранять эластичность сосудов.«Напиток способствует снижению артериального давления», - сказала Елисеева, беседуя с «Газетой.ру».Другим полезным свойством напитка врач назвала его бактерицидное действие.В то же время, отметила медик, нужно помнить, что глинтвейн является источником сахара и калорий. Пить его людям с предиабетом, диабетом, лишним весом отнюдь не безопасно.

