Врач Елисеева рассказала о полезных свойствах глинтвейна
Елисеева напомнила в интервью, что глинтвейн готовится с использованием специй, трав, свежих фруктов. Некоторые из этих компонентов могут влиять на организм подобно антидепрессантам.
Кроме того, ингредиенты глинтвейна помогают сохранять эластичность сосудов.
«Напиток способствует снижению артериального давления», - сказала Елисеева, беседуя с «Газетой.ру».
Другим полезным свойством напитка врач назвала его бактерицидное действие.
В то же время, отметила медик, нужно помнить, что глинтвейн является источником сахара и калорий. Пить его людям с предиабетом, диабетом, лишним весом отнюдь не безопасно.
