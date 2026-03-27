Раскрыт неожиданный способ продлить здоровую жизнь

Профессор Университета Сальвадора и врач Себастьян Ла Роса раскрыл неожиданный способ достичь долголетия.Ла Роса пояснил, что под долголетием он подразумевает увеличение продолжительности здоровой жизни, поскольку никто не хочет преодолеть, к примеру, 120-летний рубеж, но при этом последние 20 лет быть прикованным к постели. Чтобы жить долго и оставаться здоровым, профессор посоветовал сократить потребление пищи на 20-40 процентов от необходимого организму количества еды в сутки.При этом доктор подчеркнул, что важно сохранить поступление всех питательных веществ. Благодаря таким изменениям в рационе активируются механизмы омоложения на клеточном уровне. Среди других способов продлить здоровую жизнь он назвал физическую активность, снижение уровня стресса и достаточный отдых.

