Психотерапевт предупредила о вызываемых одиночеством опасных болезнях
«Исследования подтверждают: хроническое одиночество повышает уровень кортизола, провоцирует системное вялотекущее воспаление и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила психотерапевт. Она также заявила, что вред от одиночества сравним с последствиями от выкуривания 15 сигарет в день или от клинического ожирения.
Она добавила, что иммунитет снижается, восприимчивость к вирусным инфекциям растет, когнитивные функции ухудшаются, увеличивается риск развития ранней деменции.
«Одиночество активирует те же нейронные пути в мозге, что и физическая боль, делая страдание реальным. Нарушается сон, замедляется регенерация тканей», — рассказала врач.
