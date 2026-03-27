Диетолог назвала семь скрытых причин срывов при похудении
Не та мотивация. Желание влезть в любимое платье или получить сотню лайков в соцсетях — плохие помощники. Когда внешняя цель достигнута, стимул исчезает, контроль теряется. Диетолог советует искать внутренние опоры: здоровье, энергию, хорошее самочувствие.
Еда-скука. Если рацион состоит только из куриной грудки и огурца, организм начинает тосковать по вкусам и текстурам. Однообразие ведёт к дефициту питательных веществ и постоянному чувству голода, что рано или поздно провоцирует срыв.
Стресс. В состоянии стресса организм вырабатывает гормон кортизол, который усиливает тягу к жирному и сладкому. Без управления стрессом (спорт, прогулки, медитация) удержаться от соблазна практически невозможно.
Тотальный запрет любимых продуктов. Психологический дискомфорт от жёстких ограничений рано или поздно приводит к «пробою плотины». Кашапова рекомендует не исключать любимые блюда, а искать им полезные альтернативы.
Слишком много разгрузочных дней. Постоянные голодовки воспринимаются организмом как угроза выживанию. В ответ он начинает запасать каждую калорию в жир. Сбалансированное питание каждый день работает лучше экстремальных разгрузок.
Растянутый желудок. После обильных застолий или «читмилов» желудок может растянуться, привычная порция перестаёт насыщать. Это создаёт ложное чувство голода и ведёт к перееданию.
Лекарства. Некоторые препараты, в том числе разрекламированные «подавители аппетита», могут давать обратный эффект и усиливать голод. Эксперт напоминает, что волшебных таблеток для похудения не существует.
Юлия Кашапова призывает быть добрее к себе: срывы — это нормальная часть процесса. Важно не сдаваться и продолжать двигаться к своей цели.
