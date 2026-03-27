Диетолог назвала семь скрытых причин срывов при похудении

Практически каждый, кто худел, знаком с чувством вины после съеденного куска торта или пачки чипсов. Многие списывают это на недостаток силы воли, но диетолог Юлия Кашапова уверена, корень проблемы гораздо глубже. Эксперт перечислила семь неочевидных причин, которые толкают людей на срыв, и объяснила, как с ними справляться.Не та мотивация. Желание влезть в любимое платье или получить сотню лайков в соцсетях — плохие помощники. Когда внешняя цель достигнута, стимул исчезает, контроль теряется. Диетолог советует искать внутренние опоры: здоровье, энергию, хорошее самочувствие.Еда-скука. Если рацион состоит только из куриной грудки и огурца, организм начинает тосковать по вкусам и текстурам. Однообразие ведёт к дефициту питательных веществ и постоянному чувству голода, что рано или поздно провоцирует срыв.Стресс. В состоянии стресса организм вырабатывает гормон кортизол, который усиливает тягу к жирному и сладкому. Без управления стрессом (спорт, прогулки, медитация) удержаться от соблазна практически невозможно.Тотальный запрет любимых продуктов. Психологический дискомфорт от жёстких ограничений рано или поздно приводит к «пробою плотины». Кашапова рекомендует не исключать любимые блюда, а искать им полезные альтернативы.Слишком много разгрузочных дней. Постоянные голодовки воспринимаются организмом как угроза выживанию. В ответ он начинает запасать каждую калорию в жир. Сбалансированное питание каждый день работает лучше экстремальных разгрузок.Растянутый желудок. После обильных застолий или «читмилов» желудок может растянуться, привычная порция перестаёт насыщать. Это создаёт ложное чувство голода и ведёт к перееданию.Лекарства. Некоторые препараты, в том числе разрекламированные «подавители аппетита», могут давать обратный эффект и усиливать голод. Эксперт напоминает, что волшебных таблеток для похудения не существует.Юлия Кашапова призывает быть добрее к себе: срывы — это нормальная часть процесса. Важно не сдаваться и продолжать двигаться к своей цели.

