Врач опроверг три популярных заблуждения о гигиене полости рта

Некоторые заблуждения снижают эффективность гигиены полости рта, предупредил научный сотрудник ФГБУ НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», глава Ассоциации гигиенистов стоматологических Олесь Шевченко.По словам Шевченко, многие люди ошибочно полагают, что уход за зубами можно ограничивать только стандартной чисткой щеткой с зубной пастой два раза в день, но на самом деле этого недостаточно. Для полноценного очищения и избавления от зубного налета следует использовать дополнительные средства гигиены — зубную нить и межзубные ершики с тонкой стержневидной основой. Они позволяют качественно очищать труднодоступные участки во рту и замедляют образование налета, который может привести к кариесу.Еще одним мифом стоматолог назвал отказ от жевательной резинки после еды из-за убеждения, что ее использование повышает кислотность во рту.«Этот миф не имеет научного обоснования. Напротив, согласно исследованиям, во время жевания активно вырабатывается слюна, которая помогает нейтрализовать кислотность после приема пищи, защищая эмаль от воздействия налета и тем самым снижая риск возникновения кариеса», — отметил врач.Также Шевченко опроверг мнение, что профилактические визиты к стоматологическому гигиенисту — это необязательная процедура, которую можно проходить по желанию. Он объяснил, что регулярные осмотры у специалиста крайне важны, так как они помогают выявлять и устранять проблемы на ранних стадиях.

