Цельнозерновые продукты помогают защититься от воспаления кишечника

Согласно исследованию, опубликованному учеными из Института биомедицинских наук (IBMS) при Университете штата Джорджия, обогащение рациона пшеничной клетчаткой защищает мышей от воспаления кишечника. Это открытие помогает объяснить, почему увеличилась заболеваемость воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), и предполагает, что употребление цельнозерновых продуктов из пшеницы может снизить риск их развития.В работе, результаты которой опубликованы в двух научных статьях — в журналах Science Advances и Mucosal Immunology — изучалось влияние пшеничной клетчатки, которая присутствует в цельнозерновом хлебе, но практически отсутствует в «белом хлебе» и других продуктах, изготовленных из рафинированной муки.Исследователи обнаружили, что метаболизм пшеничной клетчатки кишечными бактериями приводит к образованию биологически активных противовоспалительных метаболитов, включая полифенолы, которые перепрограммируют кишечные иммунные клетки для подавления воспаления, защищая мышей от развития острого и хронического воспаления кишечника.Изменения в производстве продуктов питания, особенно увеличение использования высокоочищенных пшеничных продуктов, привели к снижению потребления пшеничной клетчатки, что потенциально способствует увеличению распространенности ВЗК. Если эти результаты подтвердятся на людях, то можно предположить, что выбор цельнозернового хлеба, макаронных изделий и других продуктов из пшеничной муки вместо продуктов из белой муки может снизить риск развития ВЗК. Кроме того, исследования показывают, что добавление пшеничной клетчатки в переработанные продукты также может принести эту пользу.Пшеничная клетчатка — лишь один из многих видов клетчатки, потребление которой в развитых странах часто недостаточно. Действительно, большинство людей в развитых странах не соблюдают рекомендации организаций здравоохранения по потреблению как минимум 25–38 граммов клетчатки в день. Эти рекомендации основаны на данных о том, что потребление растительной пищи, богатой клетчаткой, связано с хорошим здоровьем, а также на ряде исследований на животных, показывающих, что обогащение рациона клетчаткой способствует улучшению состояния здоровья.Однако подобные исследования в основном были сосредоточены на клетчатке, такой как псиллиум, получаемый из семян подорожника, и инулин, получаемый из корня цикория, которые исторически не являлись основным компонентом рациона питания на Западе. Таким образом, наблюдение о том, что пшеничная клетчатка, исторически в изобилии присутствующая в западном рационе, оказывает такое благотворное воздействие, особенно важно для понимания значимости пищевой клетчатки для здоровья кишечника.Кроме того, механизм действия пшеничной клетчатки существенно отличается от механизмов действия других видов клетчатки. В частности, пшеничная клетчатка действовала не за счет увеличения содержания короткоцепочечных жирных кислот, как это делают растворимые волокна, а за счет высвобождения связанных полифенолов при переваривании кишечными бактериями. Действительно, пшеничная клетчатка оказывала положительное воздействие на мышей только в том случае, если в их микробиоте присутствовали микроорганизмы, способные расщеплять пшеничную клетчатку с высвобождением полифенолов.«Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что широкое внедрение удаления отрубей при производстве продуктов на основе пшеницы способствовало увеличению заболеваемости хроническими воспалительными заболеваниями», — сказал соавтор исследования профессор Эндрю Т. Гевиртц из Института биомедицинских наук в Университете штата Джорджия. «Кроме того, они предполагают, что добавление пшеничной клетчатки в переработанные продукты может сделать их более полезными для здоровья».«Химический состав пищевых волокон может быть довольно сложным», — говорит соавтор исследования Сон Ын Г. Ким из Weill Cornell Medicine. «Но кишечные бактерии довольно хорошо их метаболизируют, и иммунная система получает от этого большую пользу».«Действительно, чем больше мы изучаем пищевые волокна, тем больше понимаем, что это очень разнообразные соединения, причем волокна из разных растений оказывают различное благотворное воздействие на здоровье», — добавил Гевирц. «Лучшее понимание этих молекул в конечном итоге должно позволить производить более полезные для здоровья переработанные продукты, но пока что выбор цельнозернового хлеба и включение в рацион разнообразных фруктов и овощей кажется хорошей идеей».

